L’Inter non molla Arturo Vidal, ma il Barcellona non concede aperture ai nerazzurri, continuando a puntare sul cileno.

Ernesto Valverde potrebbe anche mandarlo in campo domani contro l’Atletico Madrid, semifinale della Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Barça ha ammesso: “Vidal? E’ con noi e conto su di lui, domani andrà in campo o in panchina. Come non parliamo dei giocatori delle altre squadre, non commentiamo l’interesse degli altri club verso i nostri calciatori. Parlo con lui come con gli altri, dobbiamo pensare che non andrà altrove, vediamo se domani giocherà dall’inizio“.

Valuta questo articolo