Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona, il club blaugrana ha deciso di esonerarlo dopo un confronto avvenuto nella giornata di oggi.

Fiducia terminata dunque per lo spagnolo, che lascia dopo la sconfitta subita in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico, facendo posto a Quique Setien. L’ex allenatore del Betis è in arrivo a Barcellona per firmare il contratto di due anni e mezzo, che lo legherà ai blaugrana fino al 2022. L’agente Edoardo Crnjar sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli economici negli uffici del presidente Bartomeu che, nel frattempo, ha già comunicato l’esonero a Valverde.

Valuta questo articolo