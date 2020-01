E’ ricominciato il campionato di Serie A: dopo la pausa natalizia i calciatori sono scesi nuovamente in campo per la 18ª giornata ed è stato Mario Balotelli il primo a segnare un gol nella nuova decade.

Una prima sfida che ha visto la Lazio trionfare sul Brescia e che non ha risparmiato le polemiche. Dopo la prima mezz’ora di gioco, Balotelli ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per via dei cori offensivi che stava ricevendo.

Super Mario si è dunque sfogato poi sui social: “Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism✊🏾🤬“, ha scritto il calciatore furioso.

