Mario Balotelli fa parlare un’altra volta di sè a causa di un episodio in campo. Il calciatore del Brescia è stato espulso dopo aver giocato solo 8 minuti nella sfida di oggi contro il Cagliari per aver reagito contro l’arbitro dopo un’ammonizione, costatagli poi il secondo cartellino giallo.

Piovono dunque critiche per “SuperMario”, che si è sfogato così sui social: “è incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo negativo o positivo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete“, ha scritto in una Storia Instagram l’attaccante del Brescia.

Valuta questo articolo