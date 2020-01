I dati forniti da UNRAE e dal Ministero dei Trasporti a fine 2019, danno la possibilità di delineare la classifica delle auto più vendute dell’anno appena concluso. Una graduatoria molto interessante per capire le attitudini e le necessità della clientela italiana, classifica che sarà utile di certo anche come spunto per le prossime produzioni.

L’auto più venduta del 2019 è un grande classico, che sembra non passare mai di moda. Si tratta della Fiat Panda, la più utilitaria tra le utilitarie, 138.237 unità vendute durante l’anno e primato conquistato dunque con ampio distacco. Basti pensare che la seconda classificata si trova a 59.190 unità vendute e si tratta della Lancia Ypsilon. Terza un’altra Fiat, vale a dire la 500X che tanto piace alla clientela italiana, mentre al quarto posto si piazza la Jeep Renegade, ancora una volta un’auto del gruppo FCA. Quinta e sesta rispettivamente Dacia Duster e Citroën C3, mentre al settimo posto della classifica delle vendite 2019 troviamo la Volksawagen T-Roc. Chiudono la top 10 delle più vendute Toyota Yaris, Renault Clio e Jeep Compass, a conferma del fatto che la Jeep si sta prepotentemente rilanciando in questi ultimi anni.

