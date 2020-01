Alexander Zverev prosegue la propria corsa agli Australian Open, superando agevolmente il terzo turno. Il tedesco si impone in tre set contro Fernando Verdasco, annientandolo con il risultato di 6-2, 6-2, 6-4 dopo poco meno di due ore di match. Una partita mai in discussione, dominata dal numero 7 del mondo, che negli ottavi di finale se la vedrà con il russo Rublev, abile a superare Goffin in quattro set.

