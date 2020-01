Due vittorie importanti per altrettante top 10 del circuito WTA impegnate nel secondo turno degli Australian Open femminili. Karolina Pliskova, numero 2 del ranking mondiale femminile, supera agilmente in 1 ora e 27 minuti, con un doppio 3-6, la tedesca Laura Siegemund (numero 72 WTA). Kiki Bertens, numero 10 al mondo, con lo stesso minutaggio riesce ad avere la meglio sull’australiana Arina Rodionova, battuta in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 5-7.

