Prosegue lo spettacolo degli Australian Open: tra polemiche, incendi e pioggia i giocatori regalano giocate da urlo e sfide fantastiche. Nella notte sorrisi per Tsitsipas e Djokovic: il tennista greco ha staccato il pass per il terzo turno senza manco scendere in campo grazie al ritiro del suo avversario, il tedesco Kohlschreiber, mentre Djokovic ha superato i trentaduesimi di finale con estrema facilità. Il tennista serbo numero 2 al mondo ha mandato al tappeto il giapponese Ito in tre se, in solo un’ora e 36 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 4-6, 2-6.

