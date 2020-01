Australian Open, anche Alexander Zverev si unisce alla corsa di solidarietà messa in piedi da diversi tennisti in questi giorni. Gli incendi che hanno colpito l’Australia non sono passati inosservati agli occhi dei tennisti del tour ATP. Quest’oggi ad esempio Zverev ha dichiarato pubblicamente di voler donare 10.000 dollari per ogni vittoria agli Australian Open e l’intero prize money nel caso in cui dovesse vincere il torneo di Melbourne. Insomma, un grande gesto da parte del tennista tedesco, rivelato durante l’intervista post match contro Cecchinato.

Amazing from @AlexZverev 🙌 He’ll donate $10,000 for every match he wins and if he wins the title, all his prize money!! #AusOpen | #Aces4BushfireReliefpic.twitter.com/W7NncwMS0r — ATP Tour (@atptour) January 21, 2020

