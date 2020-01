Australian Open, Jannik Sinner è uno degli uomini più attesi del torneo e non solo per noi italiani. Il talento azzurro viene tenuto d’occhio dagli appassionati di tutto il mondo, trattato come uno dei possibili crack del futuro. Nel frattempo, il giovane tennista allenato da Piatti, sta facendo esperienza allenandosi con uno dei più grandi tennisti di sempre.

Durante questi giorni di vigilia degli Australian Open infatti, Sinner ha avuto l’onore di svolgere alcune sedute d’allenamento con Rafa Nadal, molto più che un normale allenamento insomma. Ecco il video degli scambi tra Sinner e Nadal, in attesa di vedere i due in campo per le gare ufficiali degli Australian Open che inizieranno lunedì.

Valuta questo articolo