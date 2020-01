Cominciano come meglio non potrebbero gli Australian Open per Jannik Sinner, il giovane atleta azzurro conquista il primo successo in uno slam battendo Max Purcell. Una partita perfetta quella giocata dal 18enne italiano, capace di imporsi con il risultato di 7-6 (7/2), 6-2, 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco.

Match tirato solo nel primo parziale, vinto al tie-break da Sinner, riuscito poi a prendere il sopravvento nel resto del match sul proprio avversario, annientandolo senza lasciargli scampo. Nel secondo turno Sinner se la vedrà con Fucsovics, abile ad eliminare niente meno che Shapovalov.

