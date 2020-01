Un’immagine tristissima giunge dagli Australian Open. Katerina Siniakova lascia il campo in lacrime a causa di una cocente sconfitta arrivata nel derby ceco contro la connazionale Petra Kvitova. Partita davvero complicata per Siniakova che è riuscita a vincere soltanto un game contro una Kvitova a dir poco ingiocabile. Sul finire dell’ultimo set, Siniakova non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciando poi il campo, dopo la sconfitta, in preda ad una forte tristezza.

Il derby ceco finisce in lacrime! Kvitova è devastante, Siniakova esce dal campo piangendo😭#EurosportTENNIS | #AusOpen pic.twitter.com/sjqwNQYuye — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2020

Valuta questo articolo