Serena Williams esce di scena, l’americana non riesce a qualificarsi per gli ottavi di finale degli Australian Open, dovendo così dire addio alla possibilità di aumentare il proprio bottino di slam in carriera.

La numero 9 del mondo alza bandiera bianca contro la cinese Wang, capace di imbrigliare Serena nel corso di un match davvero tirato. La tennista asiatica si impone in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5 dopo due ore e 43 minuti di battaglia. Una delusione enorme per la Williams, costretta ad abbandonare il torneo ad un passo dagli ottavi di finale.

Valuta questo articolo