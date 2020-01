Un ko che fa malissimo, quello di oggi agli Australian Open di Serena Williams. La tennista statunitense ès tata elimnata al terzo turno del primo Slam della stagione dalla cinese Wang e sembra che ci vorrà del tempo prima che smaltisca la delusione.

”Sto lavorando per togliermi di dosso quella faccia frustrata, e credo che almeno da quel punto di vista io stia migliorando. Ma a dire il vero perdere fa male esattamente come 10 anni fa, solo che a differenza di allora forse riesco a dissimulare meglio, sono migliorata in quanto attrice. Oggi riesco a far finta di nulla, quando in realtà vorrei tirare un pugno contro il muro“, ha affermato Serena Williams dopo il ko.

“Credo fermamente di poter competere con le altre e di poter conquistare un altro major. Non gioco per divertirmi, perché perdere non mi diverte affatto. Direi che negli ultimi due Slam dell’anno, Wimbledon e Us Open, me la cavo meglio. Ma prima di pensare agli Slam devo pensare al livello del mio gioco. A rispondere come Serena sa fare, non certo come oggi”, ha concluso la 38enne statunitense.

