A 15 anni dovrebbe essere a scuola, ma invece si ritrova agli ottavi di finale degli Australian Open. Coco Gauff continua a stupire il mondo del tennis femminile grazie al roboante successo ottenuto su Naomi Osaka nello Slam australiano. Intervistata nel post gara, Coco Gauff ha risposto in merito alle domande legate ai suoi… compiti da svolgere. La tennista ha ironizzato: “i miei professori mi hanno concesso del tempo viste le circostanze, mi hanno permesso di svolgere i compiti con una maggiore scadenza“.

📚 15 year-old @CocoGauff‘s teachers are giving her an extension on some assignments “considering the circumstances.”

We’re grateful for the flexibility too! 🙏#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tVpWCtqygA

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020