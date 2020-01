Tutto facile per Roger Federer nei trentaduesimi di finale degli Australian Open. Il tennista svizzero, numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 1 ora e 32 minuti di gioco sul serbo Filip Krajinovic (numero 41 ATP). Roger Federer ha conquistato l’accesso al terzo turno dello Slam aussie in tre set, vinti con il punteggio di 1-6 / 4-6 / 1-6. Ai sedicesimi il campione di Basilea affronterà Millman.

Valuta questo articolo