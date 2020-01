Nessun problema per Elina Svitolina al primo turno degli Australian Open, la tennista ucraina supera in scioltezza la britannica Boulter e avanza così in tabellone. Una partita mai in discussione, vinta dalla numero cinque del mondo in due set, chiusi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo poco meno di un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno la Svitolina se la vedrà con la Davis, riuscita ad avere la meglio sulla qualificata Fernandez.

