Il terzo turno del tabellone femminile degli Australian Open regala tantissime sorprese, con tre top ten che devono alzare bandiera bianca. Emozioni a non finire sul cemento di Melbourne, con il primo colpo di scena che arriva nel match tra Pavlyuchenkova e Pliskova.

La russa riesce a sorprendere la ceca, eliminandola con un doppio 7-6. Crollo verticale invece per Belinda Bencic, che riesce a vincere solo un game al cospetto della Kontaveit. L’estone si impone 6-0, 6-1 in 50 minuti di gioco, annientando letteralmente la svizzera. Fuori infine anche la Svitolina, anche lei costretta ad arrendersi in due set alla Muguruza, abile a vincere per 6-1, 6-2. Esulta invece Simona Halep, che non lascia scampo alla kazaka Putintseva, stesa con il risultato di 6-1, 6-4 in un’ora e diciannove minuti.

