Cominciano in maniera positiva gli Australian Open per Karolina Pliskova e Belinda Bencic, entrambe agevolmente al secondo turno dopo un debutto soft.

La numero 2 del mondo non lascia scampo a Kristina Mladenovic, superandola senza patemi in due set con il risultato di 6-1, 7-5 dopo poco meno di un’ora e mezza di partita. Stesso risultato per la Bencic, che si impone con il punteggio di 6-3, 7-5 sulla Schmiedlova in un’ora e 44 minuti. Eliminata a sorpresa invece Maria Sharapova, che non riesce più a trovare le fila del proprio gioco. La russa perde nettamente contro Donna Vekic, abile a far sua la partita con il punteggio di 6-3, 6-4. Vince in tre set infine Garbine Muguruza, che suda le proverbiali sette camicie per avere ragione dell’americana Rogers. La spagnola va sotto di un set, per poi rimontare e chiudere con il risultato di 0-6, 6-1, 6-0.

