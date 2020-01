Biglietto per gli ottavi di finale in tasca per Ashleigh Barty e Petra Kvitova, che superano le rispettive avversarie nel terzo turno degli Australian Open, qualificandosi così per gli ottavi di finale. La numero 1 del mondo non lascia scampo alla kazaka Rybakina, superandola per 6-3, 6-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Nessun problema anche per Petra Kvitova, che in un’ora esatta si sbarazza della russa Alexandrova con il punteggio di 6-1, 6-2.

Escono invece di scena Caroline Wozniacki e Madison Keys, che falliscono così l’accesso agli ottavi. La danese lotta ma cede in tre set alla tunisina Jabeur, abile ad imporsi per 7-5, 3-6, 7-5 in due ore e dieci minuti. Più netto invece il ko dell’americana, che cede con un doppio 6-4 alla greca Sakkari dopo poco più di un’ora e un quarto di battaglia.

