Australian Open 2020 alle porte, pochi giorni e si partirà con il torneo femminile. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la condizione nella quale le tenniste sono scese in campo per le qualificazioni, aria quasi irrespirabile a causa dei fumi dovuti agli incendi degli ultimi giorni in Australia. Fatto sta che, almeno per il momento, il programma degli Australian Open non sembrerebbe variare, dunque via ai pronostici per quanto concerne la possibile vincitrice del primo Slam della stagione, con la Williams davanti a tutte come spesso accaduto negli ultimi anni.

Australian Open 2020, le quote del torneo femminile

WILLIAMS Serena 4,50

BARTY Ashleigh 7,50

OSAKA Naomi 7,50

HALEP Simona 10,00

PLISKOVA Karolina 12,00

SVITOLINA Elina 12,00

SABALENKA Aryna 16,00

KEYS Madison 20,00

KVITOVA Petra 20,00

BENCIC Belinda 25,00

KERBER Angelique 25,00

BERTENS Kiki 33,00

MUGURUZA Garbiñe 33,00

STEPHENS Sloane 33,00

KONTA Johanna 50,00

WOZNIACKI Caroline 50,00

COLLINS Danielle 66,00

SHARAPOVA Maria 66,00

GARCIA Caroline 100,00

GOERGES Julia 100,00

KASATKINA Daria 100,00

KONTAVEIT Anett 100,00

MERTENS Elise 100,00

OSTAPENKO Jelena 100,00

SAKKARI Maria 100,00

TOMLJANOVIC Ajla 100,00

VONDROUSOVA Marketa 100,00

WANG Qiang 100,00

WILLIAMS Venus 200,00

ANDREESCU Bianca 200,00

