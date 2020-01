Australian Open, domani tornerà in campo il nostro Fabio Fognini. Dopo la cavalcata sofferta ma vincente contro Thompson, adesso il tennista azzurro dovrà vedersela con l’argentino Pella. In campo anche tanti big, dalla Barty alla Williams nel femminile, Djokovic e Federer per quanto concerne gli uomini. Di seguito il programma di venerdì.

Rod Laver Arena From 11:00am AEDT A. Barty (1) versus E. Rybakina (29) Women’s Singles 3rd Round Q. Wang (27) versus S. Williams (8) Women’s Singles 3rd Round Y. Nishioka versus N. Djokovic (2) Men’s Singles 3rd Round From 7:00pm AEDT N. Osaka (3) versus C. Gauff Women’s Singles 3rd Round J. Millman versus R. Federer (3) Men’s Singles 3rd Round

Margaret Court Arena From 11:00am AEDT D. Schwartzman (14) versus D. Lajovic (24) Men’s Singles 3rd Round E. Alexandrova (25) versus P. Kvitova (7) Women’s Singles 3rd Round M. Keys (10) versus M. Sakkari (22) Women’s Singles 3rd Round From 7:00pm AEDT S. Tsitsipas (6) versus M. Raonic (32) Men’s Singles 3rd Round S. Zhang versus S. Kenin (14) Women’s Singles 3rd Round

Melbourne Arena From 11:00am AEDT MATCH TBA Not before 12:30pm AEDT O. Jabeur versus C. Wozniacki Women’s Singles 3rd Round M. Cilic versus R. Bautista Agut (9) Men’s Singles 3rd Round G. Pella (22) versus F. Fognini (12) Men’s Singles 3rd Round

1573 Arena From 11:00am AEDT MATCH TBA M. Fucsovics versus T. Paul Men’s Singles 3rd Round A. Riske (18) versus J. Goerges Women’s Singles 3rd Round T. Sandgren versus S. Querrey Men’s Singles 3rd Round

