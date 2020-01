Gli Australian Open si apprestano ad entrare nella loro fase più calda. Prima delle attesissime semifinali, si giocherà domani il secondo giorno dedicato ai quarti di finale, con il numero 1 al mondo Nadal pronto a scendere in campo contro Thiem. Un match sulla carta equilibrato data la crescita sul cemento dell’austriaco, ma Rafa è l’ovvio favorito per l’approdo in semifinale. Occhio invece nel femminile all’exploit della Muguruza, tornata ad alti livelli a Melbourne, la tennista spagnola se la vedrà contro Pavlyuchenkova ai quarti. Di seguito il programma di domani.

Rod Laver Arena – 01:00

[28] A. Kontaveit vs [4] S. Halep

NonNot before 02:30

G. Muguruza vs [30] A. Pavlyuchenkova

Not before 04:30

[15] S. Wawrinka vs [7] A. Zverev

Not before 09:30

[1] R. Nadal vs [5] D. Thiem

