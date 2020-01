Australian Open, la giornata di domani sarà anch’essa molto importante per i colori azzurri. Seppi e Giorgi torneranno in campo per tentare di strappare un pass per il terzo turno dello Slam australiano. Anche il numero 1 al mondo Rafa Nadal scenderà in campo contro Federico Delbonis nella sessione serale della Rod Laver Arena. Di seguito l’intero programma della giornata di giovedì.

Rod Laver Arena