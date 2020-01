Australian Open, ancora il day2 non si è completato, ma è già tempo di dare un’occhiata alla giornata di domani nella quale i nostri azzurri vivranno match molto importanti. Fognini e Sinner ad esempio, saranno costretti a scendere in campo senza un giorno di sosta, dato che il loro match di ieri è stato posticipato ad oggi, dunque è saltato il giorno di riposo in programma. Anche Berrettini tornerà in campo contro l’americano Sandgren che è parso davvero in forma nel primo turno giocato. Di seguito il programma del day3.

Rod Laver Arena From 11:00am AEDT P. Badosa versus P. Kvitova (7) Women’s Singles 2nd Round A. Barty (1) versus P. Hercog Women’s Singles 2nd Round T. Ito (WC) versus N. Djokovic (2) Men’s Singles 2nd Round From 7:00pm AEDT T. Zidansek versus S. Williams (8) Women’s Singles 2nd Round F. Krajinovic versus R. Federer (3) Men’s Singles 2nd Round

Margaret Court Arena From 11:00am AEDT N. Osaka (3) versus S. Zheng Women’s Singles 2nd Round C. Wozniacki versus D. Yastremska (23) Women’s Singles 2nd Round T. Paul versus G. Dimitrov (18) Men’s Singles 2nd Round From 7:00pm AEDT J. Thompson versus F. Fognini (12) Men’s Singles 2nd Round M. Keys (10) versus A. Rus Women’s Singles 2nd Round

Melbourne Arena From 11:00am AEDT J. Goerges versus P. Martic (13) Women’s Singles 2nd Round Not before 12:50pm AEDT C. Gauff versus S. Cirstea Women’s Singles 2nd Round S. Tsitsipas (6) versus P. Kohlschreiber Men’s Singles 2nd Round H. Hurkacz (31) versus J. Millman Men’s Singles 2nd Round

1573 Arena From 11:00am AEDT C. Suárez Navarro versus A. Sabalenka (11) Women’s Singles 1st Round E. Mertens (16) versus D. Kovinic Women’s Singles 1st Round M. Berrettini (8) versus T. Sandgren Men’s Singles 2nd Round M. Mmoh (WC) versus R. Bautista Agut (9) Men’s Singles 2nd Round

Court 3 From 11:00am AEDT A. Li (Q) versus S. Kenin (14) Women’s Singles 2nd Round E. Alexandrova (25) versus B. Krejcikova (Q) Women’s Singles 2nd Round B. Paire (21) versus M. Cilic Men’s Singles 2nd Round M. Polmans (WC) versus D. Lajovic (24) Men’s Singles 2nd Round

Court 5 From 11:00am AEDT H. Chan (7) L. Chan (7) versus O. Kalashnikova M. Kato Women’s Doubles 1st Round M. Arevalo J. O’Mara versus H. Dellien J. Londero Men’s Doubles 1st Round A. Molteni H. Nys versus A. Bolt (WC) M. Ebden (WC) Men’s Doubles 1st Round J. Fourlis (WC) A. Rodionova (WC) versus J. Larsson R. Peterson Women’s Doubles 1st Round

Court 7 From 11:00am AEDT T. Townsend versus J. Pegula Women’s Singles 1st Round O. Jabeur versus C. Garcia Women’s Singles 2nd Round B. Ellis (WC) A. Popyrin (WC) versus I. Dodig (4) F. Polasek (4) Men’s Doubles 1st Round M. Purcell (WC) L. Saville (WC) versus A. Rublev A. Vasilevski Men’s Doubles 1st Round B. Bryan (13) M. Bryan (13) versus R. Bopanna Y. Uchiyama Men’s Doubles 1st Round

Court 8 From 11:00am AEDT A. Sharma (WC) versus A. Kontaveit (28) Women’s Singles 1st Round A. Riske (18) versus L. Zhu Women’s Singles 2nd Round D. Schwartzman (14) versus A. Davidovich Fokina Men’s Singles 2nd Round N. Hibino (Q) versus M. Sakkari (22) Women’s Singles 2nd Round

Court 10 From 11:00am AEDT M. Daniell P. Oswald versus M. Granollers (6) H. Zeballos (6) Men’s Doubles 1st Round J. Rojer (8) H. Tecau (8) versus D. Inglot A. Qureshi Men’s Doubles 1st Round J. Brady C. Dolehide versus N. Melichar (5) Y. Xu (5) Women’s Doubles 1st Round M. Doi M. Niculescu versus A. Kalinskaya Y. Putintseva Women’s Doubles 1st Round

Court 11 From 11:00am AEDT A. Krajicek (16) F. Skugor (16) versus R. Jebavy I. Zelenay Men’s Doubles 1st Round V. King C. McHale versus B. Pera R. Voracova Women’s Doubles 1st Round V. Kuzmova (15) A. Sasnovich (15) versus A. Bozovic (WC) A. Marshall (WC) Women’s Doubles 1st Round M. Kecmanovic C. Ruud versus R. Klaasen (9) O. Marach (9) Men’s Doubles 1st Round

Court 12 From 11:00am AEDT K. Pliskova versus H. Watson Women’s Singles 1st Round M. Inglis (WC) K. McPhee (WC) versus L. Kichenok (14) Z. Yang (14) Women’s Doubles 1st Round H. Kontinen J. Struff versus A. Seppi L. Sonego Men’s Doubles 1st Round D. Sharan A. Sitak versus P. Carreno Busta J. Sousa Men’s Doubles 1st Round

Court 13 From 11:00am AEDT S. Zhang versus C. McNally (Q) Women’s Singles 2nd Round G. Pella (22) versus G. Barrere Men’s Singles 2nd Round A. Bedene A. Behar versus F. Delbonis L. Mayer Men’s Doubles 1st Round C. Guccione M. Reid versus M. Lopez A. Ramos-Vinolas Men’s Doubles 1st Round

Court 14 From 11:00am AEDT I. Swiatek versus T. Babos Women’s Singles 1st Round S. Gille J. Vliegen versus P. Andujar F. Lopez Men’s Doubles 1st Round G. Minnen (Q) versus E. Rybakina (29) Women’s Singles 2nd Round Not before 4:00pm AEDT M. Cecchinato L. Djere versus W. Koolhof (5) N. Mektic (5) Men’s Doubles 1st Round

Court 15 From 11:00am AEDT A. Pavlyuchenkova (30) versus N. Stojanovic Women’s Singles 1st Round K. Krawietz (3) A. Mies (3) versus A. Bublik M. Kukushkin Men’s Doubles 1st Round L. Davis V. Golubic versus D. Aiava (WC) L. Cabrera (WC) Women’s Doubles 1st Round A. Muhammad S. Santamaria versus P. Hon (WC) S. Sanders (WC) Women’s Doubles 1st Round

Court 19 From 11:00am AEDT S. Sorribes Tormo versus V. Kudermetova Women’s Singles 1st Round D. Evans (30) versus Y. Nishioka Men’s Singles 2nd Round C. Garin versus M. Raonic (32) Men’s Singles 2nd Round Q. Wang (27) versus F. Ferro Women’s Singles 2nd Round

Court 22 From 11:00am AEDT R. Berankis versus S. Querrey Men’s Singles 2nd Round M. Fucsovics versus J. Sinner Men’s Singles 2nd Round D. Collins A. Rosolska versus K. Kozlova M. Linette Women’s Doubles 1st Round J. Peers (7) M. Venus (7) versus F. Nielsen T. Puetz Men’s Doubles 1st Round

