Australian Open, sorteggiato oggi il tabellone del primo Slam della stagione, attesissimo per capire le condizioni di alcuni big in corsa per il titolo. I giovani rampolli del tennis mondiale, riusciranno a togliere lo scettro ai Big3? Staremo a vedere, intanto andiamo ad analizzare il tabellone maschile sorteggiato oggi.

Nelle ‘proiezioni’ del tabellone, proviamo ad ipotizzare cosa succederà nella fase avanzata del torneo australiano. Nella parte alta Nadal se la potrebbe vedere con Kyrgios o Khachanov agli ottavi di finale, per poi trovare probabilmente Thiem o Monfils. Il secondo ‘quarto’ di tabellone vede Medvedev grande favorito, col russo che potrebbe affrontare Isner o Wawrinka agli ottavi e Zverev ai quarti. Il tedesco sembra avere una via abbastanza diretta per quanto concerne i primi turni.

Passando alla seconda parte di tabellone, ottimo sorteggio per Berrettini che potrebbe trovare proprio Fognini agli ottavi di finale in un derby che potrebbe essere da sogno per i nostri colori, ai quarti però occhio a Federer, il quale sulla sua strada potrebbe trovare Dimitrov. Infine nell’ultima fetta di tabellone, Tsitsipas dovrà stare attento a Bautista-Agut parso in forma durante l’ATP Cup, Djokovic ha un tabellone apparentemente semplice, con Schwartzman che potrebbe insidiarlo agli ottavi.

Australian Open, i possibili ottavi di finale

Nadal-Kyrgios

Thiem-Monfils

Medvedev-Isner

Zverev-Rublev

Berrettini-Fognini

Federer-Dimitrov

Tsitsipas-Bautista-Agut

Djokovic-Schwartzman

