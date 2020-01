Dopo una grande ATP Cup, l’australiano De Minaur potrebbe saltare il torneo di “casa”, vale a dire gli Australian Open che sono alle porte. Il giovane tennista che tanto bene ha fatto al fianco di Kyrgios difendendo la bandiera dell’Australia, è stato costretto a dare forfait nel torneo di Adelaide.

Il motivo dell’assenza di De Minaur è legato ad un problema ai muscoli addominali, guaio fisico monitorato con attenzione in queste ore. Il tennista ed il suo staff stanno definendo il da farsi in vista degli Australian Open che avranno inizio tra pochi giorni, De Minaur tenterà di certo il tutto per tutto per essere presente a Melbourne, intanto nel torneo di Adelaide al suo posto è stato ripescato un altro giovane, vale a dire Munar.

