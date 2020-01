Australian Open, le condizioni meteo sono peggiorate nella giornata di oggi in quel di Melbourne, come ampiamente previsto dai meteorologi. La pioggia ha colpito ancora, anche se in questo day3 non creerà grandi problemi dato che la maggior parte del programma è già andata agli archivi. Una sola gara si stava giocando e dunque è stata interrotta. Si tratta dell’incontro di secondo turno tra lo spagnolo Bautista-Agut e Mmoh, incontro momentaneamente sospeso in attesa di miglioramenti delle condizioni meteo. Possibile anche che l’incontro possa proseguire su uno dei campi al coperto, organizzatori al lavoro per completare l’intero programma giornaliero.

