Eliminazione a sorpresa per Serena Williams agli Australian Open, l’americana cede in tre set alla cinese Wang e dice addio, almeno momentaneamente, alla possibilità di eguagliare il record di Margaret Court, ferma a quota 24 slam vinti in carriera.

Si tratta dell’eliminazione più precoce a Melbourne dal 2006 ad oggi, quando la 38enne statunitense uscì anche lì al terzo turno: “non posso giocare così, non è da professionisti. Non pensavo che avrei perso dopo il secondo set, ho commesso troppi errori“. Parole amare per Serena Williams, consapevole dell’occasione gettata via, visto che negli scorsi US Open aveva battuto la Wang in 44 punti, concedendole appena un game.

Valuta questo articolo