Sloane Stephens è già fuori dagli Australian Open, sconfitta al primo turno dalla Zhang. Una gara molto combattuta quella persa dall’americana, conclusasi 6-2 al terzo set per la sua avversaria, a conferma delle difficoltà che nell’ultimo anno ha incontrato la Stephens.

Sloane dalla posizione numero 3 al mondo è scivolata all’attuale numero 27, posizione destinata a variare ancora al ribasso dopo questa uscita prematura agli Australian Open. Dopo il successo agli US Open del 2017 ed il best ranking ottenuto nell’estate del 2018, la Stephens sembra aver smarrito la retta via, finendo per non ritrovare il proprio gioco fatto di accelerazioni ed aggressività. Dopo questo flop in quel di Melbourne, servirà grande forza d’animo per ritirarsi su.

