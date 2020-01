Coco Gauff continua a stupire. La nuova stellina del tennis WTA raggiunge gli ottavi di finale degli Australian Open con una prestazione sontuosa che non lascia scampo a Naomi Osaka, numero 4 del mondo e campionessa in carica dello Slam aussie. Coco Gauff, 16 anni da compiere a marzo, si è imposta con il punteggio di 3-6 / 4-6 in appena 68 minuti di gioco dominando l’incontro. Agli ottavi di finale Coco Gauff affronterà la vincente del match fra Zhang e Kenin.

Valuta questo articolo