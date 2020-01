Australian Open, Rafa Nadal ha vinto senza troppi patemi l’incontro di secondo turno giocato oggi contro Delbonis. Il tennista spagnolo ha chiuso la pratica in tre set, soffrendo un po’ solo nel secondo chiuso al tie-break. Il terzo è decisivo set è stata una passeggiata per Rafa, il quale ha dominato vincendo 6-1 ed estromettendo dunque Delbonis dal torneo. Adesso al terzo turno Nadal troverà il suo connazionale Carreno Busta, con il quale ha giocato in doppio nell’ultima ATP Cup. Rafa è parso in buona forma, in crescita dopo qualche passaggio a vuoto proprio durante l’ATP Cup.

