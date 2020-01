Un match combattuto, concluso al quarto set dopo due tie-break complicati che hanno permesso a Nadal di battere una delle migliori versioni di Nick Kyrgios, esaltato dal pubblico di casa degli Australian Open.

Al termine del match il tennista spagnolo ha speso parole al miele verso l’avversario: “quando vuole davvero giocare a tennis ed è concentrato, credo sia un giocatore molto importante per il nostro sport perché è molto talentuoso. E’ uno di quei tennisti che possono risultare molto divertenti per il pubblico. Non ho mai messo in dubbio il suo gioco, quando l’ho criticato in passato è stato perché ritengo che avesse fatto alcune cose non proprio giuste e che queste non fossero la migliore immagine del tennis per i bambini. Ma, quando si comporta bene, io sarò il primo a sostenerlo. A me personalmente piace vederlo giocare quando è così. Credo che a tutti piaccia vederlo competere in questo modo. E’ senza dubbio uno dei migliori talenti al mondo, è capace di lottare per qualsiasi trofeo“.

