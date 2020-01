Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo ha vinto l’ennesimo Roland Garros della sua carriera, ha chiuso l’anno da numero 1 al mondo e si è tolto la soddisfazione di vincere la prima Coppa Davis con il nuovo formato, guidando la Spagna davanti al pubblico di Madrid. E si è anche sposato. Il matrimonio è stato celebrato in maniera blindata e segreta, Nadal ha voluto mantenere il massimo riserbo sulla vicenda e alle domande dei giornalisti ha spesso risposto come fosse quasi un evento ‘normale’ nella sua vita.

Con il nuovo anno però qualcosa è cambiato. Dopo il successo all’esordio negli Australian Open, al tennista iberico è stata rivolta la domanda riguardante il momento più bello del 2019. Rafa con ironia ha risposto: “il mio matrimonio! Devo stare attento a ciò che dico, c’è mia moglie fra il pubblico“.

“Rafa, il 2019 è stato un anno fantastico per te: qual è stato il momento più bello?” 🎤 “Il mio matrimonio, ovviamente” 👰🤵‍♀️ Risposta perfetta, Nadal! 👏👏#AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/Na244kp4t3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 21, 2020

Valuta questo articolo