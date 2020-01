Tutto semplice per Rafa Nadal nel terzo turno degli Australian Open, primo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il numero uno del mondo non lascia scampo al connazionale Pablo Carreno-Busta, annientandolo con il risultato di 6-1, 6-2, 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Niente da fare per il numero 27 del mondo, costretto ad arrendersi davanti alla superiorità del mancino di Manacor che, negli ottavi, se la vedrà con il vincente del match tra Kyrgios e Khachanov.

