Garbine Muguruza è in grandissima forma. La tennista spagnola ha sconfitto Kiki Bertens con il punteggio di 6-3 / 6-3 staccando il pass per i quarti di finale degli Australian Open nei quali troverà la Kerber. Un ostacolo difficile ma non impossibile per l’attuale stato di forma di Garbine che ha spiegato: “in questo momento mi sento molto bene e sono concentrata ad ogni gara che gioco. Sento che il mio corpo si trova in grande forma e questo è uno dei miei tornei preferiti, sono totalmente concentrato su di esso. Bertens? Non ricordo tante gare nel passato con lei, ma ero consapevole che in passato mi ha battuto. Sono completamente diversa rispetto al passato e sono riuscita a infastidirla con il mio gioco, lei è molto solida e credo si aspettava un match molto duro. La mia prossima gara sarà in ogni caso molto difficile, in particolare la Kerber è un’avversaria ostica e molto esperta. Dovrò giocare il mio miglior tennis, siamo nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam“.

