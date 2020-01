Avanzano agli ottavi di finale degli Australian Open sia Dominic Thiem che Gael Monfils, abili a piegare rispettivamente la resistenza di Taylor Fritz ed Ernest Gulbis.

L’austriaco suda un po’ di più per battere il proprio avversario americano, che si arrende solo al quarto set con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7 (5-7), 6-4. Molto più semplice invece la gara di Gael Monfils, avversario proprio di Thiem agli ottavi, incanalatasi subito su binari positivi per il francese, riuscito ad imporsi per 7-6 (7-2), 6-4, 6-3 contro il lettone Gulbis. Dura invece un set e mezzo la sfida tra Wawrinka e Isner, a causa del ritiro dello statunitense che permette così allo svizzero di accedere agli ottavi. Prima che Isner gettasse la spugna, il punteggio era di 6-4 4-1 a favore dell’elvetico.

