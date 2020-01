Gli Australian Open iniziano col piede giusto per Gael Monfils. Il francese ha superato senza alcun patema Yen-Hsun Lu nel primo turno dello Slam australiano, vincendo con un netto 6-1 6-4 6-2 ed approdando dunque al secondo turno. Adesso Monfils attende di conoscere il suo prossimo avversario che verrà fuori dalla sfida tra Pospisil ed il ‘bombardiere’ Karlovic.

Stamane anche Rublev ha staccato il pass per il secondo turno, confermandosi in ottima forma dopo aver vinto due tornei su altrettanti giocati ad inizio stagione. Il russo ha superato in quattro set il padrone di casa O’Connell, distraendosi solo per un set prima di sbrigare la pratica e passare il turno.

