Spesso vediamo i tennisti ‘serviti e riveriti’ dai ballboy, pronti a consegnare loro palline, asciugamano e bottigliette d’acqua. Ma se da una parte ci sono quelli che, come Novak Djokovic si intrattengono a parlare e scherzare con loro, regalando simpatici siparietti, capita anche che ci siano tipi come Elliott Benchetrit. Il tennista francese ha chiesto ad una ballgirl di sbucciargli la banana, un gesto che avrebbe tranquillamente potuto fare da solo. Il direttore di gara se n’è accorto e lo ha rimproverato, costringendolo a fare mangiare il frutto in totale ‘autonomia’. Il video della richiesta, apparsa abbastanza umiliante, è diventato subito virale sui social permettendo a Benchetrit di guadagnare un’importante dose di critiche.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off.#australianopen 2020 #ปอกกล้วย pic.twitter.com/5hA00iFGTp

— TNK66 (@TNK766) January 21, 2020