Daniil Medvedev e Alexander Zverev non steccano. I due top 10 superano il secondo turno degli Australian Open battendo rispettivamente Martinez e Gerasimov. Medvedev, numero 5 al mondo, si è imposto con il punteggio di 7-5 / 6-1 / 6-3. Qualche difficoltà in più per Alexander Zverev, numero 7 ATP, che per piegare il bielorusso ha avuto bisogno di 2 ore e 20 minuti nelle quali ha vinto con il punteggio di 6-7 (5-7) / 4-6 / 5-7.

