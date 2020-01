Daniil Medvedev si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, il tennista russo vince agevolmente contro l’australiano Popyrin, stendendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco.

Mai in discussione l’esito dell’incontro, con il numero 4 del mondo riuscito sempre a tenere in mano il pallino dell’incontro, imponendosi in scioltezza al cospetto di un avversario non al suo livello. Agli ottavi Medvedev affronterà Wawrinka, che ha usufruito del ritiro di Isner.

Valuta questo articolo