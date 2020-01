Australian Open, bell’incontro di primo turno tra Medvedev e Tiafoe, un incontro che per il russo potrebbe essere molto importante per il proseguo del torneo. Spesso iniziare con match probanti fa bene, abitua ad un livello di tennis elevato e dunque può tornare molto utile in vista dei turni successivi.

Quest’oggi Medvedev ha dovuto faticare, dopo aver vinto il primo set col punteggio di 6-3 infatti, ha perso per 6-4 il secondo, per poi prendere il sopravvento su Tiafoe. Il francese ha poi dovuto cedere terzo e quarto set, 6-4 6-2 il punteggio finale.

