4 ore e 7 minuti di puro spettacolo, oggi nella sfida tra Millman e Federer valida per i sedicesimi degli Australian Open. L’australiano numero 47 del mondo è riuscito a mettere in seria difficoltà il suo rivale, costringendo a lottare fino al quinto set. Il match di oggi si è deciso al super tie-break, con un ottimo Federer che ha recuperato da un pesante 8-4, riuscendo poi a prendersi una fantastica vittoria. Federer vola dunque agli ottavi di finale del primo Slam della stagione, ma gli applausi sono anche per un eccellente Millman.

Valuta questo articolo