Gli Australian Open volgono al termine, domani sarà l’ora delle prime semifinali. In quel di Melbourne scenderanno infatti in campo le 4 donne rimaste in lizza per contendersi il titolo del torneo femminile, mentre in campo ATP sarà la volta dell’attesissimo match tra Federer e Djokovic, due rivali storici che ancora una volta si troveranno uno di fronte all’altro.

Alla viglia dei match di domani, abbiamo dato un’occhiata alle quote dei bookmakers. L’aspetto che balza subito all’occhio è la scarsissima fiducia riposta su Roger Federer, un dio del tennis, ma la sua carriera volge al termine e sui 5 set contro Djokovic è dato nettamente sfavorito. 1,10 la quota di Nole, ben 7 quella di Federer secondo gli esperti di Sisal. Parlando del torneo WTA invece notiamo come l’equilibrio sia maggiore nel caso di Hapep-Muguruza, rispettivamente quotate 1,62 e 2,30, mentre la Barty è favorita ad 1,40 contro la Kenin (3,00). Insomma, bookies schierati dalla parte di Novak Djokovic, Federer riuscirà a sorprenderli?

Valuta questo articolo