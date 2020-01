Australian Open iniziati nella notte italiana, con qualche sorpresa che già è arrivata dai campi di Melbourne. Prima dell’arrivo della pioggia che ha costretto gli organizzatori ad interrompere gli incontri infatti, si sono completati alcuni match, che hanno dato indicazioni molto importanti.

Come sempre accade, il tabellone è stato stilato in base alle classifiche, ma i valori reali sono molto volatili e variano decisamente in base alla superficie sulla quale si gioca. Nel tabellone ATP vi sono infatti alcuni tennisti che tutti vorrebbero evitare, sopratutto nei primi turni, quando ancora si fatica ad “entrare in palla”. Stiamo parlando ad esempio di Querrey, tennista americano capace di far fuori al primo turno Borna Coric, testa di serie numero 25 del torneo. Incontrare una macchina da ace come Querrey non è mai semplice, tantomeno sul cemento australiano, insomma un sorteggio non certo fortunato quello di Coric. Stessa situazione la sta vivendo anche il nostro Fabio Fognini, accoppiato al primo turno con un altro “cannone” che risponde al nome di Opelka. L’incontro è ancora aperto, ma al momento dell’interruzione l’americano si trovava sopra per 2 set a 0. Ribaltare le sorti dell’incontro per Fognini non sarà certo semplice. Dunque gli americani sopracitati rappresentano vere e proprie mine vaganti in tabellone, rispondere ai loro servizi sul cemento non è certo semplice, a meno che non ti chiami Rafa o Nole…

