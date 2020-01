Australian Open, gara molto equilibrata e combattuta quella giocata oggi al primo turno dall’azzurra Jasmine Paolini. La tennista italiana ha venduto cara la pelle contro la russa Blinkova, ma è stata sconfitta e dunque estromessa dal torneo al primo turno. La Blinkova ha avuto la meglio col punteggio di 7-5 6-4, a dimostrazione di un incontro che si è giocato sul filo di pochi punti nei quali la russa ha però avuto quel qualcosa in più utile a portare a casa l’incontro. Peccato sopratutto per il break subito nell’ultimo game del match, quando l’inerzia sembrava poter girare in favore della Paolini. Adesso l’azzurra deve subito rialzarsi e pensare al proseguo della stagione 2020, importantissima per la sua carriera.

