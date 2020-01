Australian Open terminati al primo turno per Elisa Cocciaretto, la quale deve comunque essere contenta dell’esperienza al suo primo Slam in carriera. Dopo aver vinto le qualificazioni, l’azzurra non è certo stata fortunata nel sorteggio, dato che oggi si è trovata di fronte la tedesca Kerber, la quale non aveva certo voglia di stare in campo a lungo nel primo turno del torneo. Un doppio 6-2 è dunque bastato alla tennista tedesca per far fuori la nostra Cocciaretto, la speranza è che questa agli Australian Open sia stata solo la prima di tante partecipazioni per Elisa.

Valuta questo articolo