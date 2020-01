Australian Open, si sta giocando in questi minuti la semifinale tra Thiem e Zverev, i quali stanno lottando per guadagnarsi l’approdo in finale dove ad attenderli c’è Djokovic. Ebbene, lo spettacolo è d’altissimo livello in quel di Melbourne, tanto che i due tennisti hanno dato vita a quello che probabilmente è stato il punto più bello del torneo, almeno sinora.

Zverev e Thiem hanno messo in mostra recuperi pazzeschi, sino al rovescio decisivo del tedesco che è dunque uscito vincitore da questo braccio di ferro decisamente lungo. Ecco di seguito il video di quanto accaduto.

