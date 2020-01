Australian Open, il programma odierno terminerà con lo scontro tra Nadal e Thiem, dopodichè sarà tempo di pensare alle semifinali che inizieranno da domani notte. Il match tra Federer e Djokovic è ovviamente il più atteso di giovedì, ma attenzione anche alle semifinali femminili che terranno banco, con la Muguruza lanciatissima dopo un torneo strepitoso. Di seguito il programma di gare di domani.

Rod Laver Arena – ore 01:00

[4] Dodig/Palasek vs [WC] Purcell/Saville (semi doppio maschile)

Not before 04:00

[1] A. Barty vs [14] S. Kenin

Not before 05:30

[4] S. Halep vs G. Muguruza

Not before 09:30

[3] R. Federer vs [2] N. Djokovic

