Lunedì mattina alle ore 11 locali, inizierà ufficialmente il programma di gare per quanto concerne il campo centrale degli Australian Open, vale a dire la Rod Laver Arena. Quest’oggi è stato reso noto il programma del day1 per quanto concerne il centrale, un programma a dir poco ricco.

Scenderanno in campo 5 tennisti che hanno occupato la posizione numero 1 del seeding in altrettanti incontri. La prima a calcare il terreno di gioco della Rod Laver Arena sarà la Osaka, la quale se la vedrà con la ceca Bouzkova. A seguire sarà la volta di due tennisti che stanno scrivendo la storia di questo sport: Serena Williams giocherà contro la Potapova, Roger Federer contro Johnson in un primo turno non certo da sottovalutare. Per quanto concerne il programma serale invece, sarà la volta della padrona di casa Barty, impegnata contro la Tsurenko, chiuderà il programma Djokovic contro il tedesco Struff. Insomma, tanta carne al fuoco sin dal lunedì.

